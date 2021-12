Last Post versterkt zich met twee ceremonial assistants

Ze zullen voortaan mee instaan voor de ondersteuning van de dagelijkse Last Postplechtigheid onder de Menenpoort in Ieper.



Voor het eerst in haar 93-jarige geschiedenis schreef de Last Post Association recent een vacature uit voor

een extra medewerker. De vacature kreeg een enorme en nooit geziene weerklank, niet alleen in de regionale pers, maar ook in de nationale media. De Last Post Association ontving heel wat informatievragen en reacties van gemotiveerde kandidaten die zich willen inzetten voor de verdere instandhouding van het dagelijkse eerbetoon aan de gesneuvelden.



Voorzitter Benoit Mottrie: “Het was een moeilijke keuze door de vele goede kandidaten. Daarom hebben we geopteerd om niet één, maar onmiddellijk twee nieuwe ceremonial assistants aan ons

team toe te voegen. Bart D’Hulster uit Ieper en Johan Moors uit Vlamertinge zullen vanaf heden onze

werking verder versterken. Met Brian Claeys, Gilbert Denturck en Youri Van Miegroet hebben we nu een

groep van vijf ceremonial assistants. In een beurtrol zullen twee van hen elke avond aanwezig zijn om de

plechtigheid te ondersteunen.”



De ceremonial assistants vervullen een belangrijke rol. Zij verwelkomen mee de bezoekers en deelnemers

aan de plechtigheid, duiden de publiekszones aan, zorgen dat bands, koren, vaandeldragers, militaire

eenheden, scholen en andere groepen hun juiste plaats onder de Menenpoort krijgen, helpen

mindervaliden, plaatsen nadars en touwen en komen tussen waar nodig. Zij vormen aldus een essentiële

schakel in de dagelijkse organisatie.





Over de Last Post Association

De Last Post Association is een onafhankelijke, non-profit organisatie, bestuurd door vrijwilligers. Deze vereniging

organiseerde de eerste Last Postplechtigheid op 2 juli 1928, en is nog steeds verantwoordelijk voor de dagelijkse

uitvoering van dit unieke eerbetoon onder de Menenpoort in Ieper.