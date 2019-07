Last van eikenprocessierups? Bel niet naar de brandweer

Het is warm en dat betekent dat insecten volop actief zijn. Ook de eikenprocessierups is volop gesignaleerd.

'Als die voor overlast zorgen, bel je niet naar de brandweer, maar wel naar de gemeente.' Dat zegt Fluvia-woordvoerder Kaat Nuyttens in naam van de provinciale noodplanningsdienst en de 4 West-Vlaamse hulpverleningszones.

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups verandert uiteindelijk in een mooie onschuldige grijze nachtvlinder van enkele centimeter groot. Helaas zijn de rupsen van deze vlinder iets minder onschuldig. Zij bezitten irriterende brandharen, die brandwonden op de huid en schade aan de ogen en luchtwegen kunnen veroorzaken. Je kan de rupsen enkel bestrijden door te branden of ze weg te zuigen. De rupsen maken voorlopige nesten van waaruit ze in processie op zoek gaan naar voedsel. Vanaf begin juli zijn ze minder mobiel, groeperen ze zich in grotere groepen en blijven ze langere tijd in hun nesten. De nesten blijven ook later nog een bron van irriterende brandharen omdat ze bestaan uit vervellingshuidjes van de rupsen. Regen en wind verspreiden deze haren.

Wat als je de processierups hebt gespot?

Meld dit bij je gemeente.

De rupsen en de nesten nooit aanraken en zelf proberen te bestrijden.

Niet wegspuiten met een hogedrukreiniger. De brandharen van de rupsen kunnen dan immers via de lucht verspreid worden.

Vermijd elk contact met de rupsen en de nesten.

Na contact met rupsen of brandharen mag je niet krabben of wrijven. Was je huid en spoel je ogen goed met water. Verwijder de kleverige haartjes door een plakband erop te plaatsen en deze dan af te trekken.

Was zo nodig al je kleren.

Een eenvoudig anti-jeukmiddel halen bij de apotheek helpt in vele gevallen.

Raadpleeg in geval van twijfel altijd je huisarts.

Maar wie verdelgt welke insecten?

eikenprocessierupsen op openbaar domein: meld dit bij je gemeente

eikenprocessierupsen op privé-terrein: roep de hulp in van een gespecialiseerd bedrijf dat ongedierte bestrijdt

wespen: vraag een verdelging aan via de hulpverleningszone uit je buurt

bijen: contacteer een imker voor ophaling

Heb je de dieren gespot in een verloren hoekje of in een hok waar je nooit komt? Dan is verdelging niet nodig. De brandweer bestrijdt geen eikenprocessierupsen, hommels, bijen en zweefvliegen.

