Laura Van Haecke wint prijs voor beste kortfilm

Tijdens de award ceremonie van zondagmiddag op het JEF festival in Zuiderpershuis (Antwerpen) werden de prijzen voor de beste jeugdfilms uitgedeeld. Dempsey Hendrickx had de eer om de winnaars bekend te maken, live in een aangeklede studio, terwijl het publiek thuis meekeek. Enkele filmmakers van de bekroonde Belgische films waren ook fysiek aanwezig om hun award in ontvangst te nemen.



Laura Van Haecke, oorspronkelijk afkomstig uit Edewalle (Kortemark), viel tweemaal in de prijzen met haar kortfilm Howling. Zowel de award voor beste kortfilm als de publieksprijs gingen naar de talentvolle filmregisseuse. Vorig jaar werd ze ook al geselecteerd op Film Fest Gent met deze kortfilm.

Goed nieuws is dat het publiek alle bekroonde films, samen met de rest van het festivalaanbod, nog online kan bekijken t.e.m. zondag 28 februari. Het aanbod bestaat uit een programma van 55 heel diverse films en een gratis medialab, dat je online én op enkele buitenlocaties kan ontdekken. Howling is dus zeker een warme aanrader.