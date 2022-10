Laurence Bauffe wil met boek over eetstoornis aantonen dat herstel kan

Laurence Bauffe worstelt met een eetstoornis van haar 18de. Wat volgt, is een aaneenschakeling van ups en downs. Maar vorig jaar, Laurence heeft ondertussen twee kinderen, is het écht genoeg: ze laat zich opnemen. Vier maanden lang in een ziekenhuis in Gent. Sindsdien gaat het veel beter met Laurence.

Met een boek wil ze nu ook lotgenoten aantonen dat herstel écht kan. En het taboe rond de mentale ziekte bij het brede publiek helpen doorbreken. Niet alleen met haar nieuwe boek, ook op Instagram deelt Laurence geregeld haar verhaal met haar bijna 11.000 volgers.

"Hoewel ik heel benieuwd ben naar de reacties, is dit verhaal voor mij nu al geslaagd. Het schrijven heeft me geholpen in mijn herstelproces, dat nog steeds bezig is. Het uitzicht op de publicatie heeft me gemotiveerd te blijven gaan, want dit moest en zou een happy end krijgen. Het feit dat mijn kinderen later alles zullen kunnen lezen, biedt me zoveel rust."

Dag Eetstoornis. Genoeg is genoeg is uitgegeven bij Lannoo.