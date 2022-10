Lawaaihinder ergert burgemeester en buurt van kasteel Bossuit

De burgemeester laat een advocaat uitzoeken wat de gemeente kan doen, want het is privéterrein. Lut Deseyn, bugemeester Avelgem: "Buurtbewoners zijn de geluidsoverlast beu. Ik kreeg zelfs telefoons van mensen die normaal gezien nooit klagen, maar nu was de maat vol. Bovendien was er het weekend daarvoor ook al een onvergund feest."

Volgens de gerant van het kasteel ging het om een privé-evenement en was er dus geen vergunning nodig. Op zondagmiddag ging nog een grotere politiemacht langs, buiten proportie, vindt de gerant. Patrick Lesage, gerant Kasteel Bossuit: "Ze zijn rond de middag gekomen met waterkanonnen. De jongeren waren bang. Ze hebben dan beslist om het feest stil te leggen. Om zes uur 's avonds was het hier al afgelopen."

(lees verder onder de foto)

Volgens de gerant zijn zulke evenementen nodig om geld in te zamelen voor de renovatie van het kasteel.