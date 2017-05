Hij is momenteel preventief geschorst. De universiteit heeft samen met de slachtoffers een klacht ingediend. De feiten zouden plaatsgevonden hebben voor 2013, nog vóór de fusie met Hogeschool Howest. Daar gaf hij toen les, op een campus in onze provincie dus. Sinds een onderzoek in 2015 is hij geschorst, en mag hij geen contact hebben met studenten of medewerkers van de universiteit. Die werkt voor wetenschappelijk onderzoek ook niet langer samen met het bedrijf waarvan hij mede-eigenaar is.