Lector UGent verdacht van ongepast, seksueel gedrag

Tegen de man zijn drie klachten ingediend, onder meer van een projectmedewerker voor aanranding van de eerbaarheid.

Tijdens een werkbezoek in Nederland deelde de man een hotelkamer met een projectmedewerker en liep naakt door de kamer. Dat en nog ander gedrag is onaanvaard, zegt ook het openbaar ministerie. Dat vraagt zes maanden cel en een serieuze geldboete.

Advocaat Isabelle Vanden Poel – advocaat slachtoffer: “We wensen te benadrukken dat het niet om alleenstaande gevallen gaat.(…) De lector handelde ook met een duidelijke modus operandi, waarbij hij moedwillig een kader creëerde waarin hij studenten en jonge onderzoekers ertoe kon bewegen met hem een hotelkamer en zelfs bed te delen. Van die gelegenheden maakte hij vervolgens gebruik om hen te dwingen hem naakt te zien en van hem ongewenste aanrakingen te dulden.”

Afrekening

Volgens de lector zelf wou hij de jongere collega niet choqueren. Hij is verbaasd dat het pas lang na de feiten tot een klacht kwam. Volgens hem gaat het om een afrekening tussen collega’s. Op de faculteit is er een zwaar conflict en deze procedure is het pijnlijke hoogtepunt. De man is na de klachten preventief geschorst. Op 23 oktober spreekt de rechter zich uit over de zaak.