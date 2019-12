Ledegemnaar Jarne Pollie wint Vlaamse Scriptieprijs

Voor zijn bachelorproef aan de HoWest onderzocht Pollie welk beleid de verschillende actoren voeren tegen racisme in de Belgische eerste klasse.

Dat thema staat dicht bij zijn leefwereld: "Ik sta zelf elke week met spelers met een andere huidskleur op een voetbalveld. Het choqueerde me om racistische uitlatingen te horen en te zien wat die verwijten bij hen teweegbrachten."

Leren hoe je je moet gedragen

Pollie besluit dat de bal in het kamp van de clubs en de spelers zélf ligt. "Wanneer er zich racisme voordoet onder supporters, zouden clubs meteen de wedstrijd stil moeten leggen en spelers zouden het veld moeten verlaten. Achteraf ga je op zoek naar de schuldigen en stel je hen een gepaste straf voor. Dat kan ook een alternatieve straf zijn, zoals vrijwilligerswerk in een asielcentrum." Een supporter die zich schuldig had gemaakt aan racisme in het stadion van KV Kortrijk, stemde na lang aandringen in met een interview. Daarin vertelde hij hoe het vrijwilligerswerk in een asielcentrum zijn kijk op mensen met een andere huidskleur effectief veranderd had.

"Voetballiefhebbers kunnen 'leren' hoe ze zich moeten gedragen in een stadion", vindt Pollie. "Wat mogen ze, maar belangrijker: wat mogen ze niet doen? En welke straffen hangen vast aan hun gedrag?"

Jury onder de indruk

De jury van Scriptie vzw was onder de indruk van de manier waarop de blik van Pollie verruimde, naarmate zijn onderzoek vorderde. Ze waren ook zeer tevreden over zijn keuze om concrete aanbevelingen te doen op basis van zijn bevindingen. Hij haalde het uiteindelijk van 556 andere inzendingen.