Terwijl heel wat handelszaken (tijdelijk) sluiten, omwille van de hoge energieprijzen, opent Geert Witdouck morgen zijn slagerij in de Gullegemsestraat in Sint-Eloois-Winkel, bij Ledegem.

Geen gemakkelijke klus met de huidige energiecrisis. “We hebben zonnepanelen gelegd en hopen dat dat toch al iets zal schelen. We kunnen niet voorspellen hoe onze energiefactuur er zal uitzien”, zegt hij.

Hij begint met volle moed, samen met enkele vaste medewerkers. Ook dat was niet evident. “In het begin was het niet makkelijk om kwaliteitsvolle medewerkers te vinden. Het is eigenlijk pas de jongste drie weken dat alles vlot liep. Geert heeft naast de slagerij ook een traiteurzaak.