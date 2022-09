Ledegemnaar wint na 40 jaar wekelijks proberen de Jackpot: 1,5 miljoen euro

Op 6 augustus won de gepensioneerde man uit Ledegem de Lotto-Jackpot van €1.500.000. “Ik speel al 40 jaar wekelijks mee in de krantenwinkel”, vertelt de gelukkige winnaar.

“Tot nu won ik enkel kleinere bedragen, maar deze keer hebben de geboortedatums van mijn kinderen écht wel geluk gebracht. Het is vanzelfsprekend dat zij mee zullen delen in de winst. De eerste aankoop is wel een nieuwe wagen voor mezelf.”

En de man is nog niet aan zijn proefstuk toe: "Ook al hebben we nu gewonnen, we blijven gewoon trouw verder spelen”, besluit de nieuwbakken West-Vlaamse miljonair.

Op de foto staat onder andere Jeroen Lezy, verantwoordelijke van het tankstation in Ledegem. Daar werd de cheque overhandigd om de anonimiteit van de winnaar te bewaren.