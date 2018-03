Leden meisjesbende voor jeugdrechter

De tienermeisjes vielen in de herfst van vorig jaar leeftijdsgenoten aan. Ze sloegen, schopten en gooiden hen op de grond. Eén keer probeerden ze zelfs om een meisje op de sporen te gooien. De Zehbi’s filmden ook alles en zetten de beelden achteraf op Instagram. Heel wat scholieren durfden niet meer in de buurt van het station te komen. Verschillende ouders dienden ook klacht in bij de politie.

De daders blijken meisjes te zijn van amper veertien, vijftien en zestien jaar. De vier worden beschuldigd van slagen en verwondingen, belaging en bendevorming. De straf die de rechter uitspreekt kan gaan van een berisping of een therapie tot een werkstraf of de plaatsing in een instelling.

