Op 13 september is in de Noordzee een lederschildpad gespot ter hoogte van Oostduinkerke, op zo’n 7 kilometer van de kust.

De lederschildpad is opgemerkt vanop een zeiljacht en kon kort gefilmd geworden terwijl hij op zoek was naar voedsel.

Het is nog maar de vijfde keer dat een lederschildpad wordt opgemerkt in Belgische wateren. Het gespotte dier is één meter groot, maar kan dubbel zo groot worden. Het is de grootste schildpaddensoort ter wereld. Of het dier verdwaald is, of hier terecht kwam door de klimaatopwarming is niet duidelijk, zegt Natuurpunt.

Leefgebied

De lederschildpad komt voor in alle tropische en subtropische oceanen, ook in de Atlantische Oceaan. In de nazomer (augustus - september) worden geregeld lederschildpadden waargenomen langs de zuidkust van Bretagne (Frankrijk), Engeland en langs de kusten van Ierland. Het gaat om exemplaren die vanuit de tropen naar het noorden trekken, op zoek naar kwallen