Ledverlichting in ruim 7.000 Ieperse lichtpunten

In Ieper worden de komende jaren alle openbare lichtpunten vervangen door ledverlichting. Dat is de stad overeengekomen met distributienetbeheerder Fluvius. Het gaat om 7.773 lichtpunten.

Als Ieper dit op eigen houtje zou willen doen aan het huidige tempo, dan zou het tot 2030 duren. Door de overeenkomst met Fluvius zal dit nu in versneld tempo gebeuren op 12 jaar tijd.

Sensoren

Aan elk lichtpunt zullen ook sensoren worden ingebouwd. Niet enkel om de lichten te kunnen dimmen. Ook worden mogelijkheden gecreëerd om in te spelen op wat nodig is voor “smart city” en de slimme verlichtingspaal. Zo kan bij lawaai (b.v. bij het inslaan van een autoruit) de lamp feller gaan branden. Andere mogelijkheden van dergelijke slimme verlichtingspaal zijn het ondersteunen van een wifi-netwerk en het meten van de verkeersdrukte in de straat en van de luchtkwaliteit. Met de palen kan ook gemeten worden hoe hoog het water in de straat staat. Ze kunnen ook dienen als oplaadpunt voor elektrische auto’s.

Er zal nu een lichtplan worden opgesteld om te bepalen welke lichtpunten eerst aan bod zullen komen. De oudste lampen (grootverbruikers) zullen eerst aan bod komen. Ook wordt de oefening gemaakt richting natuurgebieden.

Ook in andere gemeenten

Ook Zonnebeke, Menen, Mesen, Veurne, Wervik, Vleteren, Lo-Reninge en Hoogstade hebben al ingetekend op dit plan. Andere gemeenten zoals Koksijde, Nieuwpoort, Moorslede, Poperinge, Roeselare, Alveringem, Langemark-Poelkapelle en De Panne zijn dat ook van plan.