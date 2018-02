Leegstand winkels daalt

In de meeste centrumsteden in onze provincie is het aantal leegstaande winkels in een jaar tijd licht gedaald.

De gemiddelde leegstand in onze provincie ligt trouwens een procent lager dan in de rest van Vlaanderen. Brugge en Roeselare horen zelfs bij de besten van de klas met 5,7 en 8,3 procent leegstand. Oostende doet een inhaalbeweging, van 10,3 naar 9,1 maar in Kortrijk gaat het wel van kwaad naar erger, van 10,5 naar 12,5. Ieper is geen centrumstad maar ook hier zie je een dalende trend met iets minder dan 7 procent en in de kern zelfs maar 3 procent.

Ieper

De voorbije decennia is Ieper een toeristische stad geworden. De herdenking rond 100 jaar Grote Oorlog heeft dat toerisme nog een boost gegeven. De Westhoek haalde in 2014 een omzet van 150 miljoen euro uit toerisme, zo blijkt uit cijfers van Westtoer. De Stad Ieper deed bovendien een paar gerichte acties om de leegstand tegen te gaan. Zoals het project Pop Up Art waarbij lege winkels als tentoonstellingsruimtes dienden voor Ieperse kunstenaars (foto). Door de panden en de etalages mooi aan te kleden vonden de eigenaars sneller een koper of huurder.

Kortrijk

