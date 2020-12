Leerkracht krijgt 8 jaar cel voor misbruik van 8 minderjarigen

De bal ging aan het rollen toen getuigen eind december 2019 in Nieuwpoort een vreemd tafereel in de gaten kregen. Ze zagen hoe een veertiger in zijn wagen oraal bevredigd werd door een minderjarige jongen. De verdachte bleek een toen 45-jarige leerkracht uit De Panne te zijn. Erik D. werd uiteindelijk eind januari door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van verkrachting en van aanranding van de eerbaarheid. Sindsdien zit hij in voorhechtenis.

Het onderzoek wees uit dat de beklaagde heel wat meer zedenfeiten op zijn kerfstok had. In totaal vergreep hij zich sinds 2011 aan acht jongens tussen 9 en 17 jaar oud. Sommige slachtoffers kregen jarenlang te maken met het misbruik. De meeste jongens had hij via zijn functie als leerkracht leren kennen. Daarbij profiteerde D. vaak van hun kwetsbare thuissituatie. Op die manier werden zelfs drie jongens uit hetzelfde gezin het slachtoffer van de Pannenaar. Ten slotte moest Erik D. zich ook verantwoorden voor bezit en aanmaak van kinderporno.

Burgerrechten kwijt

Het openbaar ministerie vorderde op woensdag 18 november een effectieve gevangenisstraf van negen jaar. Daarnaast vroeg de procureur ook dat D. na zijn celstraf nog tien jaar ter beschikking blijft van de strafuitvoeringsrechtbank. De verdediging betwistte de feiten niet, maar wees er wel op dat de leerkracht behandeld moet worden voor zijn probleem.

De rechtbank veroordeelde de leerkracht uiteindelijk tot acht jaar cel. Erik D. blijft na zijn straf bovendien nog tien jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank. De beklaagde is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt en mag twintig jaar geen functie uitoefenen waarbij hij in contact kan komen met minderjarigen. Aan de slachtoffers moet hij in totaal bijna 50.000 euro schadevergoeding betalen.

