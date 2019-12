Leerkracht riskeert celstraf voor voyeurisme

Hij heeft een twintigtal minderjarigen gefilmd in de kleedhokjes van het zwembad van Poperinge en in de kleedkamer van een sporthal in Poperinge. "Ik heb een donker kantje waarover ik verder geen uitleg kan geven", zo zei de man tijdens een verhoor.

Een leerlinge (17) van de school waar de man al twintig jaar als leraar lichamelijke opvoeding werkt, diende in april een klacht in tegen hem. Hij had haar gefilmd terwijl zij zich aan het omkleden was in een kleedkamer van het zwembad.

"De beklaagde kreeg de dag na de feiten bezoek van de politie, maar weigerde om hen binnen te laten", zo zei het openbaar ministerie donderdag. "Daarop werd een gerechtelijk onderzoek gevorderd."

Aanvankelijk ontkende hij alles en beweerde hij dat het puur toeval was dat hij in het kleedhokje naast het meisje zat, maar later gaf hij toe gedurende een bepaalde periode zo'n 20 meisjes tussen 16 en 18 jaar te hebben gefilmd. Slechts een van hen kon worden geïdentificeerd.

(Geen) schuldbesef

Tijdens zijn ondervraging gaf hij ook toe dat hij vorig jaar een vijftal video's maakte vanuit de berging van een sporthal, waar hij zijn kinderen kwam afzetten voor de volleybaltraining. De procureur tilde vooral zwaar aan het gebrek aan schuldbesef en medewerking tijdens het onderzoek. Daarom vorderde ze een celstraf, deels effectief en deels onder probatievoorwaarden.

De man werd in het verleden al veroordeeld voor kinderporno, maar kreeg toen de gunst van de opschorting. Zijn de advocaat wees erop dat de man zich enorm schaamt en spijt heeft van de feiten. "Ik vind het laf van mezelf dat ik in het begin alles ontkend heb", zo zei de ondertussen ex-leraar aan de rechter. "Ik wil de slachtoffers mijn excuses aanbieden." Vonnis op 16 januari.