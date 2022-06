Leerkracht schrijft open brief aan burgemeester: 'Zero tolerance, nu'

Thomas Ryon, een leerkracht die in Roeselare lesgeeft, schrijft een open brief aan de burgemeester van Roeselare. Hij doet dat na het ongeval van vrijdagnacht, waarbij een 23-jarige fietsster om het leven kwam. De jongeman die haar met z'n wagen aanreed, was onder invloed.

Thomas doet een oproep aan de burgemeester om onverantwoordelijke bestuurders van straat te halen. Hij pleit voor nultolerantie. Dit is zijn open brief:

Beste burgervader,

Beste Kris Declercq

In de nacht van vrijdag (24/06/2022) op zaterdag (25/06/2022) begeleid ik op m'n fiets een collega van het centrum tot aan de Westlaan, dit na een feestelijke avond: een proclamatieviering op school en de start van ‘De Batjes’.

Binnen een tijdspanne van vijftien (!) minuten worden we 3 keer opgeschrikt door onverantwoord, asociaal en intimiderend rijgedrag in de centrumstraten van onze stad. Plaatsen delict:

1) Patersstraat

2) Vrouwenstraat - Sint-Michielsplein

3) Groenestraat

Verbouwereerd stellen we dit roekeloos patsergedrag vast, pal in het hart van onze stad, en dat op een van de drukste (familie)avonden van Roeselare.

We voeren een gesprek over deze stuitende straatagressie - denkend aan onze leerlingen die net afgestudeerd zijn en straks opgewekt met de fiets naar huis terugkeren - en werpen op niet te kunnen begrijpen waarom hier geen enkele (!) controle te bespeuren valt. Dit pathologisch patsergedrag is immers helemaal niet nieuw. Iedereen lijkt het overigens op te merken, en toch: amper kunnen deze narcistische antisociale wegpiraten op heterdaad worden betrapt. Heel vreemd allemaal, want willen patsers vooral ook niet gezien worden?

De volgende ochtend word ik wakker met een nieuwsflash. Die flash laat weten dat in de nacht van vrijdag op zaterdag een meisje van 23, Marthe H., werd doodgereden op de Meensesteenweg in Roeselare. In een statement van het parket van West-Vlaanderen valt te lezen:" [...] en minstens onaangepaste snelheid lag aan de basis van dit ongeval [...] de man bleek onder invloed te rijden". Getuigen hebben het over een auto die met gierende banden aan hoge snelheid de rotonde kwam afgereden.

Beste burgervader, ik ben verontwaardigd.

Ik ben gedegouteerd.

Ik ben boos.

Ik ben woest.

Ik ben triest.

En ik ben machteloos.

Ik ben machteloos, maar u en uw collega's zijn dat niet. Daarom deze oproep: doe alles (!) wat u kunt om dit totaal onverantwoorde rijgedrag van onze straten te halen. Zero tolerance, nu. Traceer de vele hardrijders met de vele camera's die nu reeds in de stad hangen. Schrijf niet langer te verwaarlozen alibiboetes uit maar bevries het rijbewijs voor aanzienlijke tijd, neem auto's in beslag voor aanzienlijke tijd en geef straatcriminelen een celstraf want dit rijgedrag is moordend. Spreek uw collega's in de politiek aan want hoe is het mogelijk dat België nog steeds niet werkt met een puntenrijbewijs? Wees niet soft in de bestraffing, maar hard en navenant. Plaats op strategische plaatsen controleposten (bemand en machinaal) tijdens onze volksfeesten, onze weekends, onze werkdagen. Doe dit niet symbolisch maar structureel en steeds onaangekondigd. Ban auto's zo veel als mogelijk uit het stadscentrum want een stad behoort toe aan het volk, aan fietsers, aan wandelaars, niet aan gierende banden, uitlaatgassen, patsers en moordende machomachines. Bescherm de zwakke weggebruikers door onze wegen zo aan te leggen (denk aan verkeersremmers) dat fietsers en wandelaars effectief beschermd worden en automobilisten gedwongen worden traag en verantwoord te rijden. Blijf sensibiliseren en durf repressief op te treden. Bescherm uw zonen en dochters.

Ik kan me inbeelden hoezeer ook u bent aangedaan door deze dramatische gebeurtenis die ons volksfeest heeft gedegradeerd tot bijkomstigheid. Onze Batjes kleurden dit jaar rood. Bloedrood. En zullen dat voor heel veel mensen levenslang doen. Daar kunt u, als persoon, niets aan doen, maar daar kunt u, als beleidsmaker, wel iets aan veranderen. Sorry, daar moet u iets aan veranderen.

En dat lijkt u ook te doen. Eerder deze week is er het persbericht dat stelt dat een 27-jarige jongeman, die al maanden (!) voor overlast en klachten zorgde, eindelijk aan de kant werd gezet. Een “primeur voor Roeselare”. Zijn auto is voorlopig voor 1 maand in beslag genomen en de man is 15 dagen zijn rijbewijs kwijt.

1 maand. 15 dagen. Maandenlange overlast.

Ik ben er zeker van dat ook u beseft hoe pijnlijk en onbegrijpelijk deze cijfers, ook al zijn het dan ‘voorlopige’, klinken. Des te meer na wat er zich dit weekend heeft afgespeeld in de Meensesteenweg. Gelukkig meldt dat persbericht eveneens dat het “uiteindelijk de burgemeester zelf is die zal beslissen wanneer de man zijn auto terugkrijgt en welke boete hij moet betalen”.

Sinds zaterdagochtend is Marthe er niet meer. Sinds zaterdagochtend is het leven van familie, vrienden en kennissen verwoest en getraumatiseerd. Sinds zaterdagochtend zijn alle ouders in Roeselare argwanender geworden: komt onze zoon/dochter straks heelhuids thuis na een avondje gezelligheid? De impact is groot, beste burgervader. En dit door een verwerpelijk patserfenomeen dat al langer onze straten teistert, natuurlijk niet alleen in Roeselare, ook elders.

Daarom herhaal ik nogmaals deze oproep: doe alles wat u kunt om soortgelijke tragedies in de toekomst te vermijden want de dood van Marthe is wraakroepend. De dood van Marthe is de kroniek van een aangekondigd crimineel voorval.

Ik wens geen schriftelijke reactie op deze brief te krijgen. Ik wens doortastend beleid en impactvolle daadkracht te zien. Ik ben ervan overtuigd dat u dat, als bezorgde en betrokken burgervader die u bent, zult doen.

Thomas Ryon

25.06.2022