Een vrouwelijke leerkracht wiskunde van de Prizma Campus Idp, da’s een middelbare school in Izegem, trekt haar klacht tegen een leerling wegens laster en eerroof weer in. Dat bevestigt de politie aan onze redactie.

De leerling had op school rondgebazuind dat hij seks heeft gehad met z’n leerkracht wiskunde. Maar zij ontkent dat formeel. De jongen van 17 zit intussen al op een andere school. De leerkracht trekt de klacht tegen de leerling nu dus in. Het is aan het parket om te beslissen wat met de zaak moet gebeuren: verder onderzoeken of seponeren. Het is niet duidelijk waarom de leerkracht haar klacht intrekt.

