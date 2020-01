Dat heeft de raadkamer beslist. De feiten speelden zich af in Nieuwpoort.

De man is vorige week door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van zedenfeiten met een minderjarige jongen. De leraar sprak buiten school af met een leerling en voerde in Nieuwpoort in het openbaar seksuele handelingen uit.

Getuigen zagen dat en namen contact op met de politie. Na zijn arrestatie werd er ook nog een huiszoeking uitgevoerd.