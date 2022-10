Leerkrachten in de watten gelegd op Dag van de leerkracht

Het is vandaag Dag van de Leerkracht. Een dag waarop leraars in de watten worden gelegd.

Het team van basisschool Zonnehart in Aartrijke kreeg gisteren al een feestje. Maar ook vandaag genieten ze daar van de extra aandacht. Ze werken er elke dag met kinderen met een beperking.

Els Winne, directeur Zonnehart: "Dat is leuk dat er eens aan ons gedacht wordt en er een bedanking naar ons toe is. Elke dag doen we ons uiterste best om de kinderen op een leuke en speelse manier iets bij te leren. De band met de ouders is heel sterk hier."

"Van bij de start gaan we samen met de ouders kijken welke richting we uit moeten met de kinderen. We hebben ook kinderen met een zwaar medische problematiek onder onze hoede. Voor de leerkrachten is het heel belangrijk dat er goeie communicatie is met de ouders en met externen, artsen en verpleegkundigen, die de kinderen heel nauw moeten opvolgen."

België heeft met 6 procent het grootste aandeel leerlingen in aparte scholen voor buitengewoon onderwijs van heel Europa. In totaal zitten meer dan 50.000 kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs.