Leerkrachten en leerlingen leggen afstand rond wereld af

Leerlingen en leerkrachten van het Sint-Andreaslyceum in Oostende zijn erin geslaagd om de omtrek van de aarde al lopend, op skeelers, met fietsen en steps in een maand tijd af te leggen.

Goed voor een afstand van ruim 40.000 kilometer. Het initiatief ging uit van de sportleerkrachten LO.

"Via Strava telden we minuscuul alle kilometers op en wekelijks brachten we een overzichtje voor de klassencompetitie uit," zegt sportleerkracht Bram Vandenbussche. "Het was niet evident, maar het loont zeker de moeite als je ziet hoeveel leerlingen geëngageerd mee hebben gedaan en hoeveel collega's tussen alle voorbereidingen door toch extra tijd vrij hebben gemaakt om toch op hun fiets te kruipen of om een wandeltocht te maken. Corona heeft er misschien voor gezorgd we van elkaar gescheiden werden, maar sporten heeft ons zeker virtueel weer een beetje dichterbij gebracht,", besluit hij.