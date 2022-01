Het vaccinatiecentrum in Gistel is vanavond uitzonderlijk open van 17 tot 21 uur om leerkrachten basisonderwijs en kinderbegeleiders een boosterprik te geven. Ook in Torhout doen ze dat.

Er komen een duizendtal leerkrachten langs: 500 in Gistel en 500 in Torhout. Daarvoor zijn er extra vaccinatielijnen en vrijwilligers

Ondertussen zijn ook de quarantaineregels voor het onderwijs versoepeld. In het lager- en kleuteronderwijs moet een klas pas in quarantaine vanaf vier besmettingen in plaats van twee. De quarantaine zal vijf dagen duren, in plaats van zeven.