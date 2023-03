Leerling haalt airsoftwapen boven tijdens verhuizing school

Tijdens de verhuizing van het Sint-Andreasinstituut in Brugge is er vanmorgen rond 8u45 een incident geweest. Er was sprake van een gewapend persoon. De politie kwam massaal ter plaatse.

De school kreeg een melding binnen dat er aan de Abdijbekestraat, tijdens de verhuizing, een persoon in de buurt van de school rondliep met een wapen. Daarop verwittigde de directie de politie. Alle leerlingen moesten binnenblijven. De school verwittigde meteen alle ouders: "Vrij snel werd duidelijk dat het een van onze leerlingen was die een airsoftwapen bij zich had. De politie heeft de betrokken leerling meegenomen voor verhoor. Hij wordt op school alvast preventief geschorst. De leerlingen hebben op geen enkel moment echt gevaar gelopen gezien de politie massaal aanwezig was."

Het gaat om een leerling van 15 jaar. Volgens de politie heeft de jongen nooit gedreigd met het wapen en wou hij eerder stoer doen. Ook de directie zegt dat de jongen nooit met het wapen heeft gezwaaid. De politie heeft toch een pv opgesteld, want het is strafbaar om met zo'n wapen op de openbare weg rond te lopen.

Een airsoftwapen lijkt op een echt wapen, dat zonder vergunning kan worden aangekocht. Er zitten geen echte kogels in, maar plastic balletjes.

Bekijk ook: