Aan de Normandische kust is deze ochtend een jongeman (16) uit Dudzele ernstig gewond geraakt aan de hand. De leerling uit de visserij-opleiding in Oostende raakte met zijn hand tussen de wal en het vaartuig terecht.

Het slachtoffer studeert aan het Maritiem Instituut Mercator (MIM) in Oostende en was als stagiair aan de slag op de vissersboot 'Zeebrugge 63' in de machinekamer. Bij het aanmeren wilde hij een touw grijpen en is hij met zijn hand geklemd geraakt tussen de wal en het schip zelf.

De leerling werd naar het Universitair Ziekenhuis van Caen overgebracht voor een spoedoperatie.