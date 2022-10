Leerlingen 7de jaar Restauratie Bouw aan de slag werven in Brugge

De leerlingen uit het 7de jaar Restauratie Bouw van het VTI in Brugge zijn enkele dagen aan de slag op verschillende werven in Brugge. De school werkt hiervoor samen met Group Monument uit Ingelmunster.

Ze hopen zo om de opleiding aantrekkelijk te maken en jongeren warm te maken voor een job in de bouw. Julie Houwen, campusdirecteur VTI Brugge: "Restauratie Bouw is een unieke opleiding bij ons in het VTI in Brugge. Via de samenwerking met Monument Vandekerckhove zijn we er in geslaagd om het beroep weer aantrekkelijk te maken om de leerlingen enthousiast op de werkvloer te laten meewerken."

Wie nu een beroepsopleiding volgt, moet een zevende jaar doen om zijn diploma secundair onderwijs te behalen. Maar dat zal in de toekomst niet meer nodig zijn. En dat is jammer, vinden zowel de school als het bedrijf. Hélène Vandeputte, Group Monument: "Een basis metselwerk is zeker vereist, en een extra jaar zevende restauratie, is natuurlijk een pluspunt. Hier leren ze de echte kneepjes van het vak zodat ze na hun studies direct aan het werk zouden kunnen bij ons op het bedrijf op de werf."