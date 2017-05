Leerlingen bouwen opleidingscentrum

In Ingelmunster bouwen leerlingen van het VTI in Roeselare een energiezuinig pand, met de allernieuwste technieken en de meest duurzame materialen. De school werkt hiervoor samen met zo’n 30 bedrijven.

Een mooi voorbeeld van het onderwijs van de toekomst, zeggen experts. Als het gebouw klaar is, wordt het een opleidingscentrum voor duurzaam bouwen en mobiliteit.

Dit is een voorbeeld voor velen, het onderwijs van de toekomst, zegt Vlaams minister Hilde Crevits, die er vandaag op bezoek was. "Vroeger metselden leerlingen een muur om hem achteraf weer af te breken. Nu wordt de muur gemetseld en maakt hij deel uit van een heel duurzaam gebouw waarin gebruik gemaakt wordt van de meest innovatieve technieken. Dat is ook goed voor de aannemers die hier in het gebouw investeren. Zo hebben ze de garantie dat ze jongeren mee helpen vormen volgens de nieuwste kneepjes van het vak."