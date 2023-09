Het is meteen al een vooruitblik op het Ensorjaar dat straks in Oostende opstart. De kinderen spelen de taferelen van op het schilderij de Baden van Oostende na.

Van de tableau vivants maken ze foto's, en die zullen in maart en april in de Venetiaanse Gaanderijen hangen. Het is een unieke manier om de leerlingen kennis te laten maken met de schilder James Ensor.