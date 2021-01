Leerlingen De Kreke Kortemark getest op coronavirus

De leerlingen van basisschool De Kreke in Kortemark zijn in ontmoetingscentrum De Kouter getest op het coronavirus. Na enkele nieuwe besmettingen blijft de school tot eind deze maand dicht.

200 kinderen en een twintigtal leerkrachten zitten thuis en de testen moeten een duidelijk beeld schetsen van het aantal besmettingen. ’t Zijn de leerlingen van het eerste tot en met het vierde leerjaar die langskomen in het ontmoetingscentrum. Het vijfde en zesde leerjaar zit al iets langer in quarantaine, net als de kleuterafdeling.

Burgemeester van Kortemark Karolien Damman: Wij hebben gisterennamiddag met man en macht een testcentrum opgericht zodat we ook de leerlingen van De Kreke, huisgenoten van positieve leerlingen en leerkrachten kunnen testen. Wij hebben maandagvoormiddag al beslist om alle activiteiten voor -12-jarigen op te schorten. Ook het zwembad is gesloten. Gisteren hebben we ook onze buitenschoolse kinderopvang en de academie opgeschort. Dat is in overleg gebeurd. We willen geen risico nemen."

Woensdag zijn de leerlingen van gemeenteschool De Linde in Zarren al getest. 36 leerlingen en 5 leerkrachten zijn positief bevonden.

