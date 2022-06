Leerlingen geven startschot voor wetenschappelijk project zee-afval

Het was Wereldoceaandag. Een dag om aandacht te vragen voor onze zeeën. En voor het plastic zwerfvuil dat er, ook via rivieren, in terecht komt. Hoeveel plastic er zo exact in zee terecht komt, is nog niet duidelijk in kaart gebracht, tot nu.

Burgers gaan daarbij helpen, het startschot was in de IJzermonding in Nieuwpoort.

Buitenlandse wetenschappers en leerlingen van het derde jaar van De Studio in Oostende gaven in Nieuwpoort het startschot van "Plastic Pirates Go Europe". Een wetenschappelijk onderzoek, met hulp van burgers, met een duidelijk doel. "Waar we vanuit de wetenschap nog te weinig gegevens van hebben is: hoeveel plastic en microplastics stroomt er nu eigenlijk via de rivieren naar de zee," zegt Nancy Fockedy van he tVlaams Instituut voor de Zee. "Daarin kunnen burgers een grote rol spelen."

Het Belgische luik begint niet toevallig in Nieuwpoort aan de IJzermonding. "Het is de enige rivier in Vlaanderen die rechtstreeks uitmondt in de Noordzee. Die directe link tussen estuarium en de zee is voor ons erg belangrijk," weet Gert Everaert van het VLIZ. "Er geldt hier ook een specifieke hydrodynamiek waardoor we nog heel mooi de invloed hebben van eb en vloed."

Ook in onder meer Duitsland en Portugal loopt dit onderzoek met hulp van burgers. "Het levert hele interessante data op. De stalen worden opgestuurd naar wetenschappelijke instituten waar men - naast de tellingen die door de klassen gebeuren - ook echt analyses doet. Om dan daarna maatregelen te nemen en de zeeën en de rivieren beter te maken."