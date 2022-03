Leerlingen kleuren Brugge blauw-geel voor Oekraïne

In de binnenstad van Brugge hangen tekeningen met de blauw-gele kleuren van Oekraïne. Een zestigtal leerlingen van de Kunsthumaniora is door de straten getrokken om iedereen duidelijk te maken dat de oorlog moet stoppen, maar ook wel om uiting te geven aan hun eigen angsten.

"Wij willen Oekraïne steunen door tekeningen op te hangen in Brugge", zegt Eve. Norah vult aan: "Er zitten ook leerlingen bij ons die daar familie hebben. We willen iedereen aansporen om mee te helpen."

Leerlingen in Brugge opvangen

Honderden tekeningen hebben de leerlingen van de Kunsthumaniora in Brugge gemaakt en die hangen ze aan gevels en aan bomen op. Het is vooral een expressieve manier om duidelijk te maken wat er bij hen leeft. "Het gesprek over de oorlog is al meerdere keren aan bod gekomen in de les, we zijn er veel mee bezig", zegt Zarah.

De leerlingen delen ook zonnebloemzaden uit. "Voor de Oekraïners is dat een symbool. Ze hebben er veel in hun land, dus het is een speciaal teken", vertelt Moana. Gisteren hebben verscheidene scholen van Brugge en Blankenberge samen gezeten om te zien of ze een groter plan kunnen opstellen om de komende weken eventueel leerlingen uit Oekraïne op te vangen.