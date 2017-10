Leerlingen leren reanimeren

Slechts zeven tot tien procent overleeft dit. Als er binnen de vijf minuten ingegrepen kan worden met hartreanimatie en het gebruik van een AED-toestel, dan verhoogt substantieel de overlevingskans . Vandaag is "Restart a Heart Day", de Europese sensibiliseringsdag rond een plotse hartstilstand. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil daarvan gebruik maken om twee acties in de verf te zetten zodat iedere jongere die het secundair onderwijs verlaat over een minimum aan kennis, vaardigheden en attitudes beschikt om levensreddend te handelen: ·

In het Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartinstituut in Sint-Andries zal ze ‘Play it safe’ lanceren. Dat is een online game om reanimeren te oefenen. Er worden ook een AED-toestel geplaatst aan de school via crowdfunding door de vzw Heartsaver.