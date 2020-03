Leerlingen leren senioren digitaal gaan

Digisenior is een reeks lessen waarbij je als senior een individuele begeleiding krijgt van een informaticastudent. Het is een samenwerking is van de dienst Welzijn van Stad Brugge met het Vrij Handels- en Sportinstituut.

In het VHSIzelf zijn er twee lessen over de iPad. De derde les vindt plaats in hoofdbibliotheek Biekorf. Daar leren de senioren info opzoeken via internet en gaat het onder meer over Facebook en het gebruik van Mijn Bibliotheek, het softwareprogramma en zoeksysteem van de bib.

Tijdens de lessen krijgen de senioren individuele ondersteuning van een student. Eenmaal thuis kunnen ze rekenen op de mobiele digibrigade: studenten die computerproblemen komen oplossen.

Dankzij dit initiatief zetten in de Brugse regio al meer dan vijfhonderd zestigplussers de stap naar de digitale wereld.