Leerlingen met 'antimondmaskerpasje' naar school

Enkele leerlingen in Nieuwpoort zijn deze week met een 'antimondmaskerpasje' naar school gekomen. Op het pasje staat dat de mondmaskerplicht in strijd is met de grondwet.

De leerlingen weigeren dan ook een mondmasker te dragen. Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) zegt dat de leerlingen zich hoe dan ook aan de regels moeten houden.

"Het is verboden om zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen te begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, en zo niet herkenbaar te zijn", staat er te lezen op de pas.

Gesprek met ouders

Burgemeester Vanden Broucke zocht een oplossing voor de zaak. "We konden niemand verbieden om met zo'n pasje naar school te komen maar laat ons duidelijk stellen dat de maatregelen voor iedereen gelden. Wie geen mondmasker draagt, komt de klas niet binnen."

Uiteindelijk kwam de school tot een oplossing na een gesprek met de ouders. De leerlingen zullen nu toch een mondmasker dragen.