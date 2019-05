Leerlingen met zelfgemaakte bakfiets naar Amsterdam

Ze hebben de fiets volledig zelf gemaakt: van ontwerp tot productie. Ze rijden de bakfiets in met een tocht naar Amsterdam van zo’n 300 kilometer over drie dagen.

Goede doel

De leerlingen lieten zich sponsoren voor de rit. Het geld gaat naar het goede doel: De Kindervriend in Rollegem dat hiermee een go-cart zal kopen voor kinderen die herstellen van een hersentrauma.

Ritjes tussen campussen

De bedoeling is dat de bakfiets daarna wordt gebruikt voor ritjes tussen de campussen in Menen, om bijvoorbeeld broodjes te leveren. ‘Op die manier sparen we een autorit uit en werken we aan een beter klimaat’, zeggen de enthousiaste jongeren.