Leerlingen nemen deel aan Vlaamse Houtproef

In 14 West-Vlaamse scholen was de spanning bij de leerlingen van het vierde middelbaar vandaag te snijden. Ze namen deel aan de Vlaamse Houtproef. Dat is een jaarlijks initiatief van de Confederatie Bouw om het beroep van Houtbewerker in de schijnwerper te plaatsen.

Onder meer het VTI Sint-Lucas in Menen deed eraan mee. Eén van de opdrachten was een tafeltje te maken uit drie verschillende soorten hout: beuk, eik en grenen. De leerlingen hadden tien uur de tijd om het tafeltje te maken. Een aantal toezichthouders en juryleden van de Confederatie bouw die de Vlaamse Houtproef organiseert, hield een oogje in het zeil.

In heel Vlaanderen namen meer dan 870 leerlingen deel aan de Houtproef. In West-Vlaanderen waren er dat 250. Winnaars van de provinciale wedstrijd kunnen later meestrijden om de Vlaamse titel.