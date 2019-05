Leerlingen Petrus & Paulus West verhuizen naar bouwbedrijf

Leerlingen van de tweede en derde graad van de bouwafdeling van Petrus & Paulus West in Oostende zullen drie jaar lang een onderkomen vinden op de bedrijfsterreinen van de bouwfirma Van Heule in de Zandvoordestraat.

De school heeft een verouderde infrastructuur en plant een nieuwbouwproject. Maar in afwachting daarvan zal de opleiding dus verhuizen naar een niet-schoolse omgeving. Dat biedt voor beide partijen niets dan voordelen. De leerlingen krijgen klaslokalen en een lesatelier ter beschikking en mogen gebruik maken van een aantal faciliteiten op het bedrijf. Zoals leren werken met een torenkraan, magazijnbeheer en afvalsortering. Bovendien zullen de leerlingen zich moeten schikken naar regels en afspraken die voor alle werknemers gelden op gebied van veiligheid bijvoorbeeld.

Win-win

Het bedrijf zelf zal ook dichter in contact staan met potentiële toekomstige werkkrachten. En die zijn nodig in de bouwsector, want de vraag naar goed opgeleide jongeren is groot. De samenwerking zorgt op termijn voor goede infrastructuur en een betere doorstroom tussen onderwijs en de bedrijfswereld. Het samenwerkingsproject werd mee gefaciliteerd door het Economisch Huis Oostende. De verhuizing van de jongeren is gepland voor volgend jaar in september.