Leerlingen restaureren oorlogsgraven

Leerlingen van het VTI in Brugge zijn al de hele maand bezig met de restauratie van oorlogsgraven uit de Tweede Wereldoorlog op het begraafpark De Warande in Oostkamp.

Een bijzondere opdracht die deze week afloopt. Niet alleen de opdracht op zich is belangrijk. Het is ook een unieke gelegenheid om een stil te staan bij het verleden. Thomas Franco, leerling: “ Meestal zijn het gewoon muren, plafonds, deuren en ramen. Dit is iets heel anders. Het was interessant. Je staat meer stil bij sommige dingen.”

Peter Schotte, campusdirecteur: “Het is niet zomaar wat schilderwerk. De graven zijn van mensen die overleden zijn, jonge mannen. Hoe is dit ontstaan binnen de geschiedenis? Welke mechanismen zitten hierachter, die misschien ook nu nog bestaan, mechanismen die een gevaar vormen voor de maatschappij. En daar moeten we ook attent voor zijn.”

In 2018 renoveerden leerlingen de graven uit de Eerste Wereldoorlog. Nu, 75 jaar na het einde van Tweede Wereldoorlog, zijn de graven van die gesneuvelden aan de beurt. De erfgoedraad en vrijwilligers hebben ze eerst gereinigd. Het schilderwerk was dus voor de leerlingen van het VTI.