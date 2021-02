Leerlingen Spes Nostra zingen voor Belgische muzikanten

Zoals bekend is het de week van de Belgische muziek. De voorbije week leerden de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar per leerjaar elk een ander deel van een lied aan tijdens de muzieklessen van juf Sabien en juf Shari. "Kelderbeestig" is een canon, geschreven door Martin Valcke, een Belgisch componist, met zang en een spreekkoor. De volledige groep bracht het lied coronaproof in openlucht. De leerkrachten zorgden voor de instrumentale ondersteuning. (Lees verder onder de foto)

Muziek brengt levensvreugde.

De school wil met deze actie wat licht en verlichting brengen . Daarom brachten alle leerlingen ook een lichtje mee om dit tijdens de apotheose te laten schijnen. Zo willen ze, vanop afstand, aansluiten bij de actie die in het Sportpaleis gehouden wordt voor alle Belgische muzikanten.