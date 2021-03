Leerlingen van 5de en 6de leerjaar moeten mondmasker dragen

Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs moeten zeker tot aan de paasvakantie een mondmasker dragen. Nu is dat enkel als er een besmetting is in de klas. Dat is vanavond beslist op het onderwijsoverleg.

Het voltijds contactonderwijs voor de tweede graad secundair onderwijs wordt uitgesteld tot na de paasvakantie.

Vorige week beslisten de onderwijspartners dat de leerlingen van de tweede graad secundair onderwijs die geen examens hebben, vanaf maandag 29 maart opnieuw voltijds naar school mogen. Zij kregen tot nu toe halftijds afstandsonderwijs. Bedoeling is om na de paasvakantie opnieuw alle leerlingen voltijds naar school te laten gaan.

Omdat de coronacijfers in de brede samenleving en dus ook in het onderwijs negatief evolueren, wil minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) er met extra maatregelen voor zorgen dat de heropstart na de paasvakantie voor alle leerlingen kan doorgaan.

Uit voorzorg

Concreet moeten de oudste leerlingen van het basisonderwijs de twee weken voor de paasvakantie een mondmasker dragen. Tot nu toe was het mondmasker in het vijfde en zesde leerjaar alleen verplicht wanneer er een besmetting vastgesteld werd. De mondmaskerplicht wordt zo snel mogelijk en ten laatste vanaf volgende week maandag ingevoerd in heel Vlaanderen.

"We handelen uit voorzorg, zodat de lagere scholen open kunnen blijven, zodat de secundaire scholen opnieuw volledig open kunnen en zodat het toch zo veilig mogelijk blijft voor leerkrachten en leerlingen", verklaart Weyts. "Dit zijn geen leuke beslissingen. Maar we nemen onze verantwoordelijkheid om leerkrachten én leerlingen te beschermen." De minister blijft ook vragen om het onderwijspersoneel voorrang te geven in de vaccinatiecampagne.