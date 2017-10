Leerlingen VTI Brugge winnen Prijs Focus Aarde

En dat voor hun ontwerp van verkeersveilige Smart Clothing.

Emmy Dobbelaere en Wout Eggermont kwamen op het idee om het fluovestje in het verkeer te vervangen door kledij met daarin een LED-display op de rug. Van de 25 inzendingen uit de Vlaamse Gemeenschap kwam hun project uiteindelijk als beste uit de bus.

Bedoeling van het LED-display is onder andere dat de zwakke weggebruiker zelf in verschillende kleuren kan aangeven wat er op het scherm te zien moet zijn. De twee ontwerpers zorgden al meteen voor enkele standaardontwerpen zoals een pijl naar links of rechts voor het afslaan. Ze kregen elk een geldprijs van 500 euro en ook de school werd beloond met een cheque van 1.000 euro.

De prijs is een initiatief van de Stichting Koningin Paola, in samenwerking met de Stichting Dirk Frimout, en moet leerlingen van het technisch en beroepsonderwijs aanmoedigen. "Het is leuk om te zien dat de onderwerpen die de jongeren boeien nauw aansluiten bij de maatschappelijke problemen", zegt burggraaf Dirk Frimout.