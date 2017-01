Leerstoel stadstuinbouw op dak REO-veiling

Roeselare wordt zelfs hét centrum voor onderzoek naar verticale land-, tuin-, en stadstuinbouw. De universiteit Gent, het onderzoekscentrum Inagro en de REO-veiling starten hierrond de leerstoel Agrotopia. De dakserre op de Reo-veiling in Roeselare, die volgend jaar opent, wordt de proeflocatie voor die leerstoel.

Mia Demeulemeester (Inagro): "We willen van Agrotopia een unieke ontmoetingsplaats maken voor onderzoekers, adviseurs, telers en toeleveranciers. Iedereen is welkom. ‘Tope’ is ook het West-Vlaams voor 'samen' en dat kun je daar dus ook in zien."