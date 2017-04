Leeuwen staan terug aan de Menenpoort

Aan de Menenpoort in Ieper staan de leeuwenstandbeelden tijdelijk terug op hun oorspronkelijke plaats. De leeuwen werden in 1936 geschonken aan Australië, maar zijn nu terug, ter nagedachtenis van de derde slag van Ieper tijdens de Eerste Wereldoorlog. De standbeelden werden maandag onthuld met...

De beelden hebben een lange geschiedenis. De twee stenen leeuwen die het schild van Ieper vasthouden werden in 1822 voor de trap van de Lakenhalle geplaatst. Medio de 19e eeuw werden ze verplaatst naar de oude Menenpoort, die later in puin werd herschapen tijdens de Groote Oorlog. De beelden werden alsnog gerecupereerd en uiteindelijk in 1936 aan Australië geschonken, uit erkentelijkheid voor de Australische opoffering tijdens de oorlog. Ze werden helemaal gerestaureerd en bewaken aan het Australian War Memorial in Canberra de onbekende soldaat.

"De leeuwen zijn veel belangrijker voor Australië dan voor ons", aldus Dominiek Dendooven van het kenniscentrum van het In Flanders Fields Museum. "Het blijft wel uniek dat een stuk patrimonium terugkomt, maar de symbolische geladenheid is voor Australië veel groter."

60.000 Australische soldaten lieten het leven in WOI, van wie 14.000 in en rond Ieper. Op de Menenpoort staan bijna 7.000 namen van Australische slachtoffers. Voor veel soldaten waren de beelden het laatste dat ze zagen voor ze naar het front trokken.

Eerbetoon

De beelden werden onthuld tijdens een unieke Last Post-plechtigheid. Voorzitter van de Last Post Association Benoit Mottrie en vicepremier Kris Peeters dankten Australië om de verhuis vanuit Canberra naar Ieper mogelijk te maken. "Dit is een eerbetoon aan de 6.000 vermiste soldaten wiens namen hier in de Menenpoort gegraveerd staan. Ze zullen nooit vergeten worden en onze dankbaarheid voor hun offer zal eeuwig blijven. We danken jullie voor een fantastische vriendschap", aldus Kris Peeters.

Waarnemend burgemeester van Ieper Jef Verschoore, minister Peeters en de Australische minister voor veteranenzaken, Dan Tehan, mochten de doeken laten zakken en de leeuwen onthullen. De beelden blijven nog tot en met Wapenstilstand op 11 november. Tot dan is er ook een tijdelijke tentoonstelling in het In Flanders Fields Museum over de beelden en hun achtergrond. In de tentoonstelling zijn er ook nog enkele unieke brokstukken te zien van het historische Ieper die tijdens de oorlog door de Australiërs werden meegenomen als souvenir.