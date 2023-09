Leffingeleuren is muzikaal buitenbeentje

Leffingeleuren startte vrijdagavond al, met bands als 'Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs', Mojo & The Kitchen Brothers en Frankie Traandruppel. Geen grote bekende namen dus, maar stuk voor stuk groepen die het publiek kunnen verrassen. Zoals Henge, die gisteravond optrad. De Britse band speelt een merkwaardig repertoire, en hun buitengewoon voorkomen trekt mensen aan. En dat is de sterkte van een festival dat zichzelf heruitgevonden heeft.

Lode Pauwels, Leffingeleuren: "We hebben heel weinig bekende namen. We zijn ons daarvan bewust. Maar we hebben des te meer tickets verkocht. En we merken dat de mensen best wel van ver komen voor wat we doen. Het is een vrij unieke formule."

De weekendtickets zijn allemaal de deur uit, zaterdag was uitverkocht en de camping zit vol. Het publiek volgt de formule van ontdekkingsfestival met een eigengereid muzikaal programma, een heel bijzonder food aanbod en een volksfeest rond de kerk. "We hebben er lang aan gewerkt. Het was geen gemakkelijke puzzel om te leggen. Maar het loont wel. En de mensen zijn heel gelukkig en tevreden, denk ik."