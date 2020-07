Leffingeleuren wordt editie in openlucht

Het festival Leffingeleuren in Leffinge, zal dit jaar in volledig in openlucht doorgaan.

Er zullen geen optredens meer doorgaan op binnenpodia en de organisatie verwacht nog geen overzeese bands. De line-up zal hoofdzakelijk bestaan uit Belgische bands of bands uit de buurlanden. Leffingeleuren zal plaatsvinden van 11 tot en met 13 september.

Hoewel de festivalzomer zo goed als volledig is geschrapt, zal Leffingeleuren in september toch doorgaan. Weliswaar zorgt de organisatie voor een 'coronaproof' editie. Het festival wordt dus uitsluitend in openlucht georganiseerd onder de noemer "Leffingeleuren Open Air". De organisatie verwacht dat overzeese bands in september nog niet zullen mogen touren. Het programma, de ticketinfo en alle andere informatie is eind juli beschikbaar..