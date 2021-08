Leffingeleuren wordt mix van concertavonden en festivaldagen

Tussen 10 en 26 september komen artiesten als Amenra, Goose, Mooneye en Absynthe Minded spelen in de 'open tent' in Leffinge. Dat gebeurt afwisselend op concertavonden en echte festivaldagen. De organisatie mikt daarbij op een duizendtal toeschouwers. Omwille van de coronasituatie zorgt de organisatie dit jaar opnieuw voor een coronaproof alternatief. Vorig jaar werd het festival in extremis nog vervangen door het alternatief 'Op en Tent' - een concertreeks voor telkens 400 personen per avond, zittend in bubbels. Dit jaar hoopt de organisatie een duizendtal toeschouwers staand en zonder social distancing te ontvangen.

"Eigenlijk is het nog even afwachten op de concrete details van het zomerplan in september maar we zijn voorbereid. Er liggen verschillende scenario's klaar en we hebben een veiligheid ingebouwd om flexibel te kunnen zijn", zegt organisator Lode Pauwels. Naast de concerten in de open concerttent voorziet de organisatie dit jaar ook een echte festivalsfeer met ruimte buiten de tent, eetstandjes en bars. Blikvangers voor de concertavonden zijn vooral Goose en Amenra. Festivaldagen staan in het middelste van de drie weekends geprogrammeerd met artiesten als Sophia, Jozef Van Wissem, Mauro, Absynthe Minded, Mooneye, The Haunted Youth en Girls In Hawaii. Tickets zijn vanaf zaterdag 12 uur te verkrijgen. De voorverkoopprijzen variëren tussen 25 en 30 euro.