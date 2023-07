(Lege) vrachtwagen kantelt op verkeerswisselaar Aalbeke

Dinsdagochtend is op de verkeerswisselaar in Aalbeke (in de rijrichting van Brugge) een (lege) vrachtwagen gekanteld van een Anzegemse firma die kippen vervoert. Ook in de andere rijdrichting gebeurde er een ongeval.

Het is een vervelende ochtendspits geworden op de verkeerswisselaar van de E17 en de E403 in Aalbeke. Afrijden van de E 17 richting Brugge werd zo onmogelijk. De oorzaak was een ongeval met een leeg kippentransport dat gekanteld is. De chauffeur, die werkt voor een Anzegemse firma, raakte bij het ongeval lichtgewond.

Het ongeval zorgde dus voor grote verkeershinder in de buurt. Zowel de parallelle weg van de E403 als de volledige wisselaar was aan beide kanten afgesloten voor wie van de E17 komt en richting Brugge wil rijden. (Lees verder onder de foto)

Tweede ongeval

In de andere rijrichting (tussen de luchthaven van Wevelgem en de verkeerswisselaar) gebeurde er nog een tweede ongeval. Een kop-staart-aanrijding, net voorbij de tunnel in Wevelgem. Een tankwagen, geladen met benzine, reed er in op een bestelwagen, die in de kijkfile stond. Hier vielen er geen gewonden. De aangereden bestelwagen botste op zijn beurt tegen een andere bestelwagen. In de rijrichting Doornik was zo de rechterrijstrook versperd, met beperkte hinder.