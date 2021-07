Lege winkelstraten tijdens eerste koopzondag

De eerste koopzondag in Brugge is geen meevaller, ondanks de solden en hoge kortingen vanaf het eerste weekend. Er komt maar weinig volk opdagen, wat voor Brugge eerder uitzonderlijk is.

Op een koopzondag lopen de verkeersvrije winkelstraten in Brugge doorgaans vol shoppers. Dat is vandaag wel even anders. Ondanks kortingen tot 70%, lokken de solden maar weinig kooplustigen. Het slechte weer gooit ongetwijfeld roet in het eten, en ook de vakantie-uittocht zal z’n rol spelen. Veel mensen zijn al van bij het begin van de grote vakantie op reis vertrokken.

Meteen fikse kortingen

Nochtans zijn er al echte koopjes te doen. Kledingzaken geven meteen al fikse kortingen, want alles wat tijdens de verplichte sluiting is blijven liggen, moet weg. Maar of de kledingzaken nog een inhaalbeweging kunnen maken, is nog maar de vraag na deze tegenvallende koopzondag. Naar schatting zowat de helft van de handelszaken is op de eerste koopzondag vroeg dichtgegaan of zelfs helemaal dicht gebleven.