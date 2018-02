Legendarische redder en strandjutter is niet meer

De bekende en populaire Blankenbergenaar was 37 jaar redder en 17 jaar lang ook hoofdredder op de Blankenbergse stranden. Hij is overleden in het ziekenhuis op 83-jarige leeftijd. Gaston Sampson zal herinnerd worden als een levenslustig en optimistisch man. Een groot deel van zijn leven bracht hij door op het strand van Blankenberge. Naast redder en ooit nog eens prins carnaval was hij jarenlang ook een enthousiast strandjutter. Hij is vaak geïnterviewd omdat hij over het kustgebeuren wel altijd iets te vertellen had. Blankenberge verliest in elk geval een kleurrijk figuur. Jarenlang liep hij ook in de kijker met zijn uitzonderlijke kerstversiering aan zijn huis.