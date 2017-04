Legendz: street art in Brugge

In Brugge is het street art project Legendz gestart.

De Brugse kunstenaar Jeremiah Persyn (Jamz) bijt de spits af met een reuzenportret van Maria van Bourgondië op achtergevel van het NHhotel. Het gaat om meer dan een mooi kunstwerk. Het is de bedoeling van Legendz om in Brugge belangrijke figuren, verhalen en legendes een artistieke plaats te geven in het straatbeeld. Iets wat jongeren aantrekt door de hedendaagse vormgeving en de ouderen doet 'herinneren'. Doorheen 2017 zullen drie kunstwerken in het straatbeeld opduiken, naast Jamz werken ook Stefaan De Croock alias Strook en Stan Slabbinck (STS) aan Legendz mee.