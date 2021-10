Legerkwartier Sint-Kruis dicht, beperkte helitrainingen blijven in Koksijde

Het legerkwartier van Defensie in Sint-Kruis Brugge gaat volledig dicht, na 2025. Dat staat in het spreidingsplan dat de federale ministerraad heeft goedgekeurd. Eerder was ook al de sluiting aangekondigd van Ieper en Koksijde.

"Met het nieuwe kwartierplan maakt Defensie nu concreet werk van een betere geografische verdeling en samenstelling van haar kwartieren, met een bredere waaier aan functies in hun schoot of in de nabijheid ervan", schrijven defensieminister Ludivine Dedonder en Chef Defensie Michel Hofman.

Ze bevestigen in een bericht aan alle werknemers van defensie de volledige sluiting van het kwartier in Sint-Kruis (Brugge), dat door de marine wordt gebruikt, vanaf 2025. Nog drie andere kazernes zullen op termijn worden verlaten door Defensie. Het gaat om Ieper, Bastenaken en Koksijde.

Beperkte activiteit in Koksijde

In Koksijde zullen alle activiteiten die met de vier NH90-helikopters te maken hebben, verhuizen naar de luchthaven van Oostende. Op het heliplatform in Koksijde zullen nog wel beperkte trainingsactiviteiten blijven gebeuren, maar zonder permanente personeelsaanwezigheid. Het is de eerste keer dat die verhuizing, die al langer bekend was, nu ook expliciet door Defensie wordt bevestigd.